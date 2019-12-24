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Bitlis'te 10 odalı pkk sığınağı bulundu

Bitlis'te 10 odalı PKK sığınağı bulunduBitlis'te geçen hafta başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda, 5 girişi ve 9 havalandırması bulunan 10 odalı sığınak bulundu.

24.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:22
'te 10 odalı PKK sığınağı bulundu
Bitlis'te geçen hafta başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda, 5 girişi ve 9 havalandırması bulunan 10 odalı sığınak bulundu. Sığınakta PKK'lılara ait gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Van Jandarma Kolordu Komutanlığı tarafından yürütülen, jandarma özel harekat, polis özel harekat, komando ve güvenlik korucularından oluşan 3 bin 480 personelin katıldığı operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruluyor. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında 10 odalı sığınak bulundu. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi
Operasyon kapsamında, 23.12.2019 günü icra edilen faaliyette, 1 sığınak (5 girişli, 10 odalı, 9 havalandırma deliği olan) içerisinde 300 kg çeşitli gıda maddeleri, 2 adet M16 silah şarjörü, 150 büyük pil, 1 akü, 4 ışıldak, 40 kg deterjan, 1 pense, 5 battaniye, 1 kürek, 1kazma, 2 balta, 1 testere, 1 makas, metre, çekiç, elektrikli ısıtıcı, 12 çift ayakkabı, 1 litre silah yağı, 4 şampuan, 4 çakmak gazı, 300 metrekare branda, ele geçirilmiştir.
Açıklamada, malzemelerden delil niteliği taşıyanlara el konulduğu, diğerlerinin ise yerinde imha edildiği ifade edildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü de kaydedildi.
Bitlis'te 10 odalı pkk sığınağı bulundu

Bitlis, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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