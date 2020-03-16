Bitlis'te 107 gram metanfetamin ele geçirildi
Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta 107 gram metanfetamin ele geçirildi.
16.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:29
Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta 107 gram metanfetamin ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada 10 parça halinde toplam daralı ağırlığı 107 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Araç içerisinde bulunan A.Y. isimli şüpheli yakalanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada 10 parça halinde toplam daralı ağırlığı 107 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Araç içerisinde bulunan A.Y. isimli şüpheli yakalanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Haberler
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Haberler
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Haberler
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
Haberler
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Haberler
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Haberler
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi