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Bitlis'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı için tören düzenlendi

Bitlis'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı için tören düzenlendi Bitlis'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

18.03.2020 20:39 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:39
Bitlis'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı için tören düzenlendi
Bitlis'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı için tören düzenlendi
BİTLİS - Bitlis'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Çelenk sunma programına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Aytürk Uslu, İl Müftüsü Faysal Geylani ve askerler katıldı. Bitlis Şehitliğinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Bitlis Valiliği, Bitlis Belediye Başkanlığı ve Şehit ve Gaziler Derneği çelenkleri sunuldu.
Program, saygı atışının ardından İl Müftüsü Faysal Geylani tarafından dua edilmesi ve şehit mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.
Öte yandan, Bitlis'in ilçelerinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler : Çanakkale Zaferi, Bitlis, Yerel

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