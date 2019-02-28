Bitlis'te 188 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Kaynak: İHA

Bitlis'te 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 188 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise yarım gün tatil edildi.Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullar bugün öğleden sonra için yarım gün tatil edilirken, tek katlı evler ise adeta kara gömüldü.Kentteki kar kalınlığının iki metreyi aştığı belirtilirken, kapanan köy ve mezra yollarının açılması için Bitlis İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürüyor. - BİTLİS