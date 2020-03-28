Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bitlis'te 19 kilo eroin 2,5 kilo ise metanfetamin ele geçirildi

Bitlis'te durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 19 kilo 193 gram eroin ve 2 kilo 525 gram metanfetamin ele geçirildi.

28.03.2020 23:08 | Son Güncelleme: 28.03.2020 23:13
Bitlis'te 19 kilo eroin 2,5 kilo ise metanfetamin ele geçirildi

Bitlis 'te durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 19 kilo 193 gram eroin ve 2 kilo 525 gram metanfetamin ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışma yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimiz ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmada, durdurulan şüpheli bir otomobil içerisinde yapılan arama neticesinde, 19 kilo 193 gram eroin maddesi ve 2 kilo 525 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan M.E., İ.K. ve M.Ş. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakkari, Bitlis, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Bitlis'te 19 kilo eroin 2,5 kilo ise metanfetamin ele geçirildi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

23:21: Antalya'da 3 kişi, korona virüs ihbarıyla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü - Haberler 23:19: Son Dakika: Bakan Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık - Haberler 23:08: Bitlis'te 19 kilo eroin 2,5 kilo ise metanfetamin ele geçirildi - Haberler 23:07: Harem Otogarı Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerini durdurdu - Haberler 23:06: Burdur'da trafik kazası: 1 ölü,5 yaralı - Haberler 23:00: İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü - Haberler 21:34: Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı - Haberler 21:16: Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı 21:16: Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı - Haberler 21:06: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi - Haberler 20:42: Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü