Bitlis'te 1970 paket kaçak sigara ele geçirildi
Bitlis'te bir otomobilde 1970 paket kaçak sigara ele geçirildi.
22.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:34
Bitlis 'te bir otomobilde 1970 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu.
Yapılan aramada 1970 paket sigara bulundu. Otomobildeki İ.D. ve A.D. gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu.
Yapılan aramada 1970 paket sigara bulundu. Otomobildeki İ.D. ve A.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Güncel