Bitlis'te 2 ayrı göle 70 bin yavru balık bırakıldı

Bitlis'te 2 ayrı göle 70 bin yavru balık bırakıldıBİTLİS Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aygır ile Nazik göllerine 70 bin yavru sazan balığı bıraktı.

23.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:56
Bitlis'te 2 ayrı göle 70 bin yavru balık bırakıldı
BİTLİS Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aygır ile Nazik göllerine 70 bin yavru sazan balığı bıraktı.
Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, iç sularda balık türlerinin artırılması için başlattıkları çalışmalar kapsamında, Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nde üretilen 70 bin sazan cinsi yavru balığı, kente getirterek Ahlat'taki Nazik Gölü ile Adilcevaz'daki Aygır Gölü'ne bıraktı. Yapılan çalışmayla göllerdeki balık miktarını artırmayı hedeflediklerini belirten Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, yavrulama döneminde bilinçsiz avlanmanın yapılmaması için bölgede balıkçılık yapan köylülere çağrıda bulundu.
SU ÜRÜNLERİ BİTLİS EKONOMİSİNE 4 MİLYON KATKI SAĞLIYOR
Bitlis ve bölgesinde yıllık 200-250 ton kültür balıkçılığının yapıldığını anlatan Çelik, şöyle konuştu Bu projenin amacı tarım ve hayvancılıkta sürekliliğin sağlanması. Malumunuz su ürünlerinde balık önemli bir gıdadır. Sürdürülebilir tarımsal üretimin devamı için balıklama faaliyetini bu şekilde yapıyoruz. Su ürünleri Bitlis ekonomisine yıllık 4 milyon lira girdi sağlıyor. İlimizde 7 adet su ürünleri üretim tesisimiz var. Her yıl yaklaşık 200-250 ton arasında kültür balıkçılığı yapılmaktadır. Biz bu pandemi sürecinde çiftçilerimizin, insanlarımızın evde kalarak sağlıklarını korumalarını diliyoruz. Biz onların yerine sürekli sahadayız ve çalışmalarımız devam ediyor. Bitlis’te 2 ayrı göle 70 bin yavru balık bırakıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bitlis, Güncel, Haber

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