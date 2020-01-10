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Bitlis'te 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi

BİTLİS'te, jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında, şüpheli bulunarak durdurulan minibüs şoförünün aracında yapılan aramada, bir yolcuya ait saman çuvalı içine gizlenmiş 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi.

10.01.2020 13:07 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:07Bitlis'te 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi

BİTLİS'te, jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında, şüpheli bulunarak durdurulan minibüs şoförünün aracında yapılan aramada, bir yolcuya ait saman çuvalı içine gizlenmiş 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi.

ve Adilcevaz karayolu üzerinde bulunan Uludere köyü mevkisinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulaması kapsamında bir yolcu minibüsünde arama yapıldı. Araçta yolculuk yapan F.K. isimli yolcuya ait saman çuvalı içerisine gizlenmiş 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan F.K., Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



Jandarma, Ahlat, Güncel

Kaynak: DHA

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