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Bitlis'te 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bitlis'te jandarma tarafından uygulamada 2 bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

11.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:10Bitlis'te 2 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi
'te jandarma tarafından uygulamada 2 bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Komutanlığı unsurlarınca Ahlat-Adilcevaz karayolu Uludere köyü mevkiinde yapılan şok Mobil PTS uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada F.K. isimli yolcuya ait saman çuvalı içerisine gizlenmiş 2 bin 830 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili F.K. isimli şahıs, Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldığı ifade edildi. - BİTLİS

Jandarma, Bitlis, Ahlat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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