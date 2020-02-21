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Bitlis'te 2 kilo 232 gram esrar ele geçirildi

Bitlis'te iki araçta 2 kilo 232 gram esrar ele geçirildi.

21.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:46Bitlis'te 2 kilo 232 gram esrar ele geçirildi
'te iki araçta 2 kilo 232 gram esrar ele geçirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, durumundan şüphelenilen iki aracın durdurulduğu belirtildi.
Araçlarda yapılan aramalarda, 2 kilo 232 gram toz esrar ele geçirildiği bildirilen açıklamada, araçlardaki S.T., C.G. ve M.A. isimli şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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