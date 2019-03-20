Bitlis'te 2 Kilo 260 Gram Eroin Ele Geçirildi

BİTLİS'in Güroymak
ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrolü sırasında durdurulan araçta 2 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Güroymak ilçesinde yol kontrolü yaptı. Kontrol sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine zulalanmış 2 kilo 260 gram eroin bulundu. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
- Bitlis
Emniyet Müdürlüğü, Güroymak, Bitlis, Güncel
Kaynak: DHA