20 Mart 2019, 15:36
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Bitlis'te 2 Kilo 260 Gram Eroin Ele Geçirildi

Bitlis

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrolü sırasında durdurulan araçta 2 kilo 260 gram eroin ele geçirildi.

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrolü sırasında durdurulan araçta 2 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Güroymak ilçesinde yol kontrolü yaptı. Kontrol sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine zulalanmış 2 kilo 260 gram eroin bulundu. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

- Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Güroymak, Bitlis, Güncel
Kaynak: DHA