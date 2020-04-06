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Bitlis'te 20 kilo EYP ele geçirildi

Bitlis'te güvenlik güçlerince yürütülen terör operasyonları kapsamında 20 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilerek imha edildi.

06.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:40
Bitlis'te 20 kilo EYP ele geçirildi
Bitlis 'te güvenlik güçlerince yürütülen terör operasyonları kapsamında 20 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilerek imha edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Bitlis merkez ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtilerek, "Bunun üzerine 4 Nisan 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Er Ahmet Doğangün 2020-10 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; 4 Nisan 2020 günü toprağa gömülü vaziyette basma tip ateşleme anahtarlı, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 2 adet 10 kilogramlık teneke içerisinde toplam 20 kilogram EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı, cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Bitlis, 3. Sayfa
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