Bitlis'te "21'den 21'e Kitap Okuyoruz" Projesi"

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Bitlis'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce uygulanan proje kapsamında il ve ilçelerde eş zamanlı kitap okuma etkinlikleri düzenlendi."21'den 21'e Kitap Okuyoruz" projesi kapsamından her gün saat 21.00'de okuma etkinlikleri düzenleniyor.Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç'ın katılımıyla Beşminare Kız Yurdu'nda okuma etkinliği düzenlendi.Kılıç, kitapların, insanların en iyi dostu olduğunu belirterek, "İnşallah bu etkinlik kesintiye uğramadan devam eder. Kitap bizim en iyi dostumuzdur. Bunu kitabın içine girenler anlayabiliyor." dedi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan ise ilkokul çağındaki öğrenciler ve gençlerin kitap okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:"Kitap okuma halkasını daha da genişleterek evlerimizde yurtlarımızda ve gençlik merkezlerimiz de her gün saat 21.00'de başlamak üzere 21 dakika kitap okumaya başladık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğünün katkılarıyla pansiyonlarda kalan öğrencilerimize, gençlik merkezlerimizde faaliyetlere katılan gençlerimiz, ayrıca evlerimiz de ailelerimizin katılımıyla bu geniş halkayı büyütmeyi hedefliyoruz."