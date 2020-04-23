Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Bitlis'te 23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz doğum günü

Bitlis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan ve bugün doğan çocuklara çeşitli sürprizler yapıldı.

23.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:51
Bitlis'te 23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz doğum günü
Bitlis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan ve bugün doğan çocuklara çeşitli sürprizler yapıldı.

Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, 23 Nisan'da doğan öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz ve beraberinde şube müdürleri, Hersan Mahallesi'nde oturan 4. sınıf öğrencisi Cesur Akkoyun'un evine gitti. Kendi imkanları ile çeşitli süslemeler yapan Cesur Akkoyun'a sürpriz doğum günü düzenlediler.

4 kardeşi ile birlikte korona virüs pandemisi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutlayan Cesur Akkoyun'a bir sürpriz de Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz yaptı. Yanlarına aldıkları doğum günü pastasıyla Cesur Akkoyun'un evine giderek, hep birlikte pasta kestiler. Doğum günü hediyelerini alan Cesur ve kardeşleri şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, bu yıl 23 Nisan'ın 100'ncü yılını çok farklı kutlamak için hazırlık yaptıklarını, ancak korona virüs pandemisi dolayısıyla okullar ve öğrencilerin olmamasının bu programlarını bozduğunu hatırlatarak, "Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'ncü yılı. Biz bu yılı farklı kutlamaya hazırlanırken, pandemi salgını bize bu fırsatı vermedi. Bizde çocuklarımıza evlerinde, balkonlarında oldukları yerleri süslemeleri açısından nasıl kutlamak isterlerse öyle hazırlık yapmalarını istemiştik. Çocuklarımızda kendi imkanları ile odalarını ve evlerini süslemişler. Bizlerde şube müdürlerimiz ve okul yöneticilerimizle birlikte birçok eve giderek çocuklarımızın bayramını kutladık. Şimdi de Cesur Akkoyun'un evine gelerek bugün onun doğum gününde birlikte olduk. İnşallah pandemi sonrası çok daha güzel etkinliklerle tekrardan öğrencilerimizle okullarımızda bir araya geleceğiz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Bitlis, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun’a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı Haberler
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
’Türkiye’nin Vuhan’ı oldu’ diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan’da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Korona mücadelesinde ’gizli silahımız’ oruç bozar mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Korona mücadelesinde "gizli silahımız" oruç bozar mı? Diyanet yanıtladı
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar’ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı Haberler
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus’a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Haberler
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Haberler››Güncel››Bitlis'te 23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz doğum günü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:18: Iğdır'ın yüksek kesimlerine Nisan ayında kar yağdı - Haber 14:18: 19 Mayıs Belediyesi'nden bol ödüllü yarışma - Haber 14:18: Marmaris'te kısıtlamanın ikinci gününde de cadde ve sokaklar sakin - Haber 14:17: Markete gittiğini söyleyen sürücüye 3 bin 150 lira ceza - Haber 14:16: Antalya ve Muğla'nın turistik bölgeleri en sakin günlerini yaşıyor - Haber 13:18: Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin - Magazin 12:57: Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi - Haber 12:09: Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı - Ekonomi 10:03: Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı - Haberler 09:33: Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak - Ekonomi 21:02: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu - Haber