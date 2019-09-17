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Bitlis'te 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

17.09.2019 16:58Bitlis'te 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Adilcevaz ilçesinde 16 Eylül 2019 günü yapılan yol kontrolünde A.G. isimli şahsın kullandığı İran plakalı tırda arama yapıldı. Yapılan aramada tırın dorsesindeki gizli bir bölmede 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan A.G. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. Güvenlik güçlerimizce kaçakçılıkla yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - BİTLİS

Adilcevaz, Jandarma, Bitlis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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