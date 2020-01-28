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Bitlis'te "3 Boyutlu Tasarım Atölyeleri Projesi" protokolü imzalandı

Bitlis Valiliği koordinesinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteğiyle hayata geçirilecek "3 Boyutlu Tasarım Atölyeleri Projesi" protokolü imzalandı.

28.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:40Bitlis'te
Valiliği koordinesinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteğiyle hayata geçirilecek "3 Boyutlu Tasarım Atölyeleri Projesi" protokolü imzalandı.
Valilikte düzenlenen protokol imza programına Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray katıldı.
Gazetecilere açıklama yapan Çağatay, DAKA'nın desteğiyle Bitlis Valiliği koordinesinde başlatılan projenin Bitlis, Tatvan, Ahlat belediyeleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, BETAV ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yürütüleceğini söyledi.
Bitlis'te üç boyutlu tasarım atölyeleri kuracaklarını belirten Çağatay, şöyle konuştu:
"Bitlisimiz terörden kurtulmuş vaziyette. Artık burayı çok fazla turist ziyaret ediyor. Ülkenin tamamı Bitlis'e gelip görmek istiyor. Gelenlere Bitlis hatıralarını göstermek istiyoruz. Belediye başkanımız her zaman proje destekçisi oldu. Kalkınma Ajansı finansmanıyla bunu yapıyoruz. Bakanlığımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ilimize geldiğinde projeden bahsetmiştik. Desteklerini hiç bir zaman esirgemediler."

Bitlis Valiliği, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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