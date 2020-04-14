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Bitlis'te 3 köy ve 9 apartmanda karantina uygulaması yarın sona erecek

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 3 köy ve 9 apartmanda uygulanan karantina yarın sona erecek.

14.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:36
Bitlis'te 3 köy ve 9 apartmanda karantina uygulaması yarın sona erecek
Bitlis 'in Tatvan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 3 köy ve 9 apartmanda uygulanan karantina yarın sona erecek.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği 3 köy ve 9 apartmandaki karantina süresinin yarın tamamlanacağı bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tatvan ilçemize bağlı Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köyleri ile ilçe merkezinde değişik mahallerdeki 9 apartman, 1 Nisan'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alınmıştı. Son konusu mahalle ve köylerdeki karantina uygulaması 15 Nisan saat 08.00 itibarıyla kaldırılacaktır."

Kaynak: AA

Etiketler: Tatvan, Bitlis, Güncel
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