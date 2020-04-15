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Bitlis'te 3 köy ve 9 apartmandaki karantina sona erdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında 3 köy ve ilçe merkezindeki 6 mahalledeki 9 apartmanda uygulanan karantina sona erdi.

15.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:22
Bitlis'te 3 köy ve 9 apartmandaki karantina sona erdi
Bitlis 'in Tatvan ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında 3 köy ve ilçe merkezindeki 6 mahalledeki 9 apartmanda uygulanan karantina sona erdi.

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 1 Nisan 2020 tarihinde Tatvan ilçesine bağlı Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köyleri ile ilçe merkezindeki değişik mahallelerde bulunan 9 apartmanda 14 günlük karantina uygulanmıştı. Söz konusu sürenin bugün itibariyle tamamlanmasıyla 14 gündür karantinada olan bina sakinleri de sokağa çıkmaya başladı.

Öte yandan; geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Yediveren köyünde başlayan karantina ise devam ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Bitlis Valiliği, Tatvan, Bitlis, 3. Sayfa
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