Haberler » Spor » Bitlis'te '3. Rektörlük Kız Öğrenci Spor Turnuvası' sona erdi - Spor

Bitlis'te '3. Rektörlük Kız Öğrenci Spor Turnuvası' sona erdi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kadın ve Genç Girişimcileri Destekleme Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEKGEM) ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından düzenlenen "3. Rektörlük Kız Öğrenci Spor Turnuvası" sona erdi.

05.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:47Bitlis'te '3. Rektörlük Kız Öğrenci Spor Turnuvası' sona erdi
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kadın ve Genç Girişimcileri Destekleme Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEKGEM) ile Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı (SKS) tarafından düzenlenen "3. Rektörlük Kız Öğrenci Spor Turnuvası" sona erdi.

2-4 Aralık 2019 tarihlerinde çok amaçlı spor salonunda yapılan müsabakalar çekişmeli maçlara sahne oldu. Turnuva sonunda 9 voleybol takımı arasından; BESYO Takımı birinci, Sağlık Hizmetleri MYO ikinci ve Karanfil Takımı üçüncü oldu. Satranç branşında; Dilan Kaya birinci, Fatime Çetik ikinci, Songül Bulut üçüncü olurken, masa tenisi turnuvasında da Damla Albayrak birinci, Ayşe Keleş ikinci ve Rojda Erol üçüncü oldu.

Kazananlara madalyaları Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, BESYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Atlı, BEKGEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hatice Kızıltaş ve BEKGEM yöneticileri tarafından verildi.

Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, turnuvaya katılan öğrencilere emeklerinden dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. - BİTLİS

Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:48 Galatasaray'ın İstanbul serüveni kabusla başladı - Spor
12:48 Salih Dursun: Trabzonspor çok önemli ve değerli bir camia - Spor
12:42 Doğuştan kolları olmayan Nisanur'un hedefi "şampiyon" olmak - Spor
12:33 İzmirli Emre tarih yazıyor - Spor
12:32 Mamak, Rıza Kayaalp 5. Futbol Turnuvası'na ev sahipliği yaptı - Spor
12:15 Alvaro Morata eşinin kalçasını ısırdı - Spor
11:48 Oğuzhan Özyakup Abdullah Avcı'ya ayrılmak istediğini söyledi - Spor
11:08 Galatasaray'ın Tuzlaspor mağlubiyeti sonrası 500T gündem oldu - Spor
10:49 Sosyal medyada Fatih Terim tepkisi! "İstifa etsin" - Spor
10:12 Bilal Ege 50 maçta 120 gol attı - Spor
5.12.2019 12:54:43