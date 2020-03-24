Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi Operasyonda çok sayıda mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildi Bitlis'te Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığınca yürütülen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

24.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:03
Bitlis 'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
Operasyonda çok sayıda mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildi
BİTLİS - Bitlis'te Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığınca yürütülen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen 3 teröristle birlikte çok sayıda mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, merkeze bağlı kırsalda bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 23 Mart 2020 tarihinde Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü 2020-09 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında, 23 Mart 2020 günü bölgede bulunan SİHA tarafından bir grup BTÖ mensubunun görüntüsü tespit edilmiştir. Görüntü alınan bölgeye yapılan hava harekatı ve sonrasında JÖH Tabur Komutanlığınca bölgede icra edilen operasyon esnasında çıkan silahlı çatışma sonucunda 3 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen BTÖ mensupları ile birlikte 2'si parçalanmış 3 adet M-16 piyade tüfeği, 9 adet M-16 şarjörü, 50 adet M-16 fişeği, 3 adet taarruz tipi el bombası, 3 adet elektronik devre kartı, 1 adet mekanik fünye, 1 adet elektrikli fünye, 2 adet RF komutalı düzenek, 2 adet M-16 tüfek parçası, 3 adet el dürbünü, 1 adet el telsizi, 3 adet uyku tulumu, 3 adet sırt çantası, 3 çift mekap ayakkabı, 3 adet panço, 3 çift eldiven, 3 çift çorap, 2 adet küçük pil, 3 adet mat, 3 adet şemsiye, 5 kilogram peynir, 1 adet kol saati, 8 adet çakmak, 5 adet kitap ve çeşitli malzemeler ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli tahkikata başlanmış olup, etkisiz hale getirilen BTÖ mensuplarının kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. Bitlis’te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Bitlis, Yerel

Haberin Videosu :

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

18:24: Şuhut'ta şiddetli yağmur ve dolu yağışı - Haberler 18:20: Arnavutköy'de izinsiz dezenfektan üretimi yapılan imalathaneye operasyon - Haberler 18:20: AK Parti ve CHP, infaz düzenlemesi için bir araya geldi (2) - Haberler 18:20: Çöp kamyonun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler 18:20: Yaralı Balaban kuşuna jandarmadan şefkat eli - Haberler 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 17:29: İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haberler 17:00: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi - Haberler 16:45: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 16:40: Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Loading