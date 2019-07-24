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Bitlis'te 3'üncü etap sokak sağlıklaştırma çalışmaları başladı

Bitlis Belediyesi, tarafından kentin tarihini gün yüzüne çıkarmak amacıyla başlatılan 'Sokak sağlıklaştırma projesi' çalışmalarının 3'üncü etabı başlatıldı.

24.07.2019 09:59 Bitlis'te 3'üncü etap sokak sağlıklaştırma çalışmaları başladı
Bitlis Belediyesi, tarafından kentin tarihini gün yüzüne çıkarmak amacıyla başlatılan 'Sokak sağlıklaştırma projesi' çalışmalarının 3'üncü etabı başlatıldı.

Belediye tarafından yapılan 1'inci ve 2'nci etap olarak 'Sokak sağlıklaştırma projesinin' tamamlanmasının ardından, 3'üncü etapta ise 127 iş yerinin çalışmaları da başlatıldı. Sabah iş yerleri sahipleri ve teknik ekip ile kahvaltıda bir araya gelen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çalışmanın başlatıldığı iş yeri esnaflarıyla görüştü. Esnafında görüşünü aldıktan sonra başkan Tanğlay, daha sonra çalışmaları yerinde inceleyerek, yüklenici firmada, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Esnaf mağdur olmadan çalışmaların yürütüleceğini belirten Başkan Tanğlay, Bitlis'in kadim tarihini gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bitlis, konumu ve tarihi değerleri bakımından ziyaretçilerin görmesi gereken yerlerden biri olduğunu ifade eden Başkan Tanğlay, "Bitlis'in turizme açılması anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sokak sağlıklaştırma projesiyle elektrik ve telefon kablolarının düzenlenmesi, yol kaplaması, binaların çatı, bahçe duvarı gibi cephe iyileştirmeleri yapılarak, daha güzel ve düzenli bir görünüme kavuşturulacak" dedi. - BİTLİS

Nesrullah Tanğlay, Bitlis Belediyesi, Bitlis, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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