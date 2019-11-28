Haberler » Güncel » Bitlis'te 300 kilo EYP imha edildi - Haber

Bitlis'te 300 kilo EYP imha edildi

Bitlis'te terör örgütünce araziye tuzaklanmış 300 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

28.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:40Bitlis'te 300 kilo EYP imha edildi
'te terör örgütünce araziye tuzaklanmış 300 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; merkez kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş patlayıcı ile gıda ve yaşam malzemesi olduğu bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine 28 Kasım 2019 tarihi itibarıyla BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla, Şehit Güvenlik Korucusu Muhsin Apak 2019-91 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyonda, araziye gömülü vaziyette 6 büyük tüp içerisine tuzaklanmış 300 kilogram EYP, 6 büyük boş tüp, 30 metre elektrik kablosu, akü, 45 metre sera naylonu, 4 testere, 80 metre hortum ile muhtelif miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet savcısının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
(İHA)

Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:31 Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira
14:30 Ankara Valisi Şahin: "Önemli olan kısa sürede bir marka olabilmek değil süreç içerisinde...
14:30 FLAŞ
14:30 Antalya rus turistin öldüğü paraşüt kazasında 2 sanık tahliye edildi-arşiv
14:30 KUZU EFFECT AVM'den 1150 kişiye istihdam
14:23 Ölü sayısının 40'a yükseldiği Arnavutluk'ta bir deprem daha oldu
13:56 Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşma! Rum ve Yunanların Doğu Akdeniz oyunu bozulacak
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:45 Tehlike saçan slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 14:32:24