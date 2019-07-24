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Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te düzenlenen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

24.07.2019 18:18 Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'te düzenlenen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Bitlis ili Merkez ilçe kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güveni sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadeleyi kararlıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Bitlis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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