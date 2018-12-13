Bitlis'te 5,5 milyon değerinde 78 kilo eroin ele geçirildi

13 Aralık 2018 Perşembe 16:03



13 Aralık 2018 Perşembe 16:03

Bitlis'te 5,5 milyon değerinde 78 kilo eroin ele geçirildiBİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde piyasa değeri 5,5 milyon TL tutarında olan 78 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Narkotik dedektör köpeği Saldıray'ın yoğun tepkiler vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon TL olan 78 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi.Olayla ilgili yakalanan H.K. ve A.S. isimli şüpheliler, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı.