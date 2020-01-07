Haberler » 3. Sayfa » Bitlis'te 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

Bitlis'te 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

07.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:03 Bitlis'te 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi
'in ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Ahlat ilçesinde 6 Ocak 2020 günü tütün tespit köpeği ile yapılan yol kontrolünde, M.A. isimli şahsın kullandığı Türkiye plakalı tır ile S.S. isimli İranlı şahsın kullandığı İran plakalı tır içerisinde bulunan gizli bölmelerde toplam 5 bin 150 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak M.A. ve S.S. isimli şahıslar, Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmışlardır. Güvenlik güçlerimizce kaçakçılıkla yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - BİTLİS

Jandarma, Bitlis, Ahlat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:00   Çöpe atılan yeni doğmuş bebeği temizlik işçisi kurtardı - Haberler
16:00   İran'ın kültürel açıdan önemli noktaları - Haberler
15:57   Soğuk havada jandarmadan sürücülere sıcak çay jesti - Haberler
15:55   15 yaşındaki kız çocuğu, kendisini yetiştirme yurduna göndermek isteyen babasını bıçakladı - Haberler
15:47   Sosyal medyadan uyuşturucu satışına 81 ilde operasyon: 162 gözaltı - Haberler
15:04   Son dakika: Kasım Süleymani'nin cenazesinde yaşanan izdihamda ölü sayısı 40'a yükseldi - Haberler
14:51   İran ve Amerika karşı karşıya gelirse kim kazanır? İşte ülkelerin askeri güçleri - Haberler
14:51   Beş katlı binanın duvarında yürekleri ağza getiren görüntü! - Haberler
14:41   Balkondan atlayan genç kızı battaniye ve çarşaf gererek yakalamaya çalıştılar - Haberler
7.01.2020 16:06:52