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Bitlis'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 5 terörist etkisiz hale getirildiBİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalından jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

02.09.2019 17:16
Bitlis'te 5 terörist etkisiz hale getirildi
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalından jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıkalamada, " İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde 2 Eylül 2019 tarihinde BTÖ'nün Tatvan ilçesi kırsalında barınma alanı tespit edilerek yakın hava desteği talebinde bulunulmuştur. İcra edilen yakın hava desteği neticesinde 5 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
Bitlis'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma, Tatvan, Bitlis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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