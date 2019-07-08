08.07.2019 11:36
Haberler» Güncel» Haber

Bitlis'te 50 bin sazan yavrusu tatlı su ile buluştu

Bitlis

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Adilcevaz ilçesinde bulunan Aygır Gölü'ne 50 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Adilcevaz ilçesinde bulunan Aygır Gölü'ne 50 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Konuyla ilgili Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ülkemiz su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla bakanlığımızca yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması' projesinin 2019 yılı üretim ve balıklandırma programı kapsamında Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretimi gerçekleştirilen 50 bin adet sazan balığı yavrusu, ilimiz Adilcevaz ilçe sınırları içerisindeki Aygır Gölü'ne bırakılmıştır" denildi. - BİTLİS
Kaynak: İHA
Adilcevaz, Bitlis, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:06   Çavuşoğlu, Yüksek Temsilci Valentin Inzko'yu kabul etti
13:06   Büyükşehir'den 4 mahalleye nefes aldıracak park
13:05   Bilal Erdoğan Okçular Vakfı'yla ilgili iddialara cevap verdi
13:04   "Okçular Vakfı ilelebet burada var olacaktır" - İSTANBUL
13:04   2 bin 800 rakımlı Nemrut Krater Gölü'ne kamp kurdular
13:04   Üniversiteli Buse 166 gündür aranıyor
13:03   Kapadokya'da güzeller, havuzda serinledi