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Bitlis'te 50 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle tek katlı evler adeta kara gömülürken, 50 köy yolu da ulaşıma kapandı.

02.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:49 Bitlis'te 50 köy yolu ulaşıma kapandı
'te günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle tek katlı evler adeta kara gömülürken, 50 köy yolu da ulaşıma kapandı.

saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il genelinde 50 köy yolu ulaşıma kapandı. Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan ve her yıl aylarca kar altında kalan tek katlı evler, bu yıl da nasibini aldı. Bitlis kent merkezinde kar kalınlığının yaklaşık yarım metre, yüksek kesimlerde ise 45-50 santimetre olduğunu belirten Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini de bildirdi.

Bitlis İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise, 50 köy yolunun ulaşıma kapandığı, kapanan köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılacağı belirtildi. Açıklamada, 9 ayrı şantiyede 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışmasına hazır oldukları bildirildi.

Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde belediye ekipleri, ana artellerde ise karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - BİTLİS

Bitlis, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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