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Bitlis'te 500 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Bitlis'te 500 yerleşim yeri ulaşıma kapandıBİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle, 500 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

31.01.2020 19:49 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:51
'te 500 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle, 500 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kentte, 500 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda kaldı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlatırken, belediye ekipleri de kent merkezindeki yolların kapanmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde 500 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını söyledi. Kurtkan, "Karla mücadele çalışmalarında 350 köy 293 mezrada 2 Bin 341 kilometrelik yol ağında çalışma yapmaktayız. Şu an itibarıyla 500 yerleşim yeri ulaşıma kapanmış durumda. Ekiplerimiz kapanan yolları açmak için yoğun bir mücadele yürütüyor" dedi.
Bitlis'te 500 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Bitlis, Güncel

Kaynak: DHA


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