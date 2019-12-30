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Bitlis'te 6 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir araçtaki şüphelinin valizinde yapılan aramada 6 kilo 76 gram metamfetamin bulundu.

30.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:08 Bitlis'te 6 kilogram metamfetamin ele geçirildi
'in ilçesinde durdurulan bir araçtaki şüphelinin valizinde yapılan aramada 6 kilo 76 gram metamfetamin bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 27 Aralık'ta durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçtaki şüphelinin valizinde yapılan aramada, 12 parça halinde 6 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Tatvan, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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