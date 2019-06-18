Bitlis'te 600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi



İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2 gün önce Bitlis'te ölü ele geçirilen teröristin, turuncu kategoride yer alan sözde Sason sorumlusu 'Eren Karker' kod adlı Ünal Dinar olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, bölgede bugün yapılan operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, önceki gün Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca, Bitlis Doğruyol köyü kırsalında düzenlenen operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılarak, "Terör örgütü mensubunun Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan sözde Sason sorumlusu 'Eren Karker' kod adlı Ünal Dinar olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin, 2014 yılında Çeltikli Bitlis yolunun kesilmesi ve güvenlik korucusu Nihat Çaprak'ın kaçırılarak şehit edilmesi olayının faillerinden biri olduğu belirlenmiştir" denildi.

1 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada ayrıca bugün Bitlis'in Yenice köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, 'Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Işık 2019-60 Operasyonu' kapsamında 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

ANKARA,