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Bitlis'te 703 şişe sahte içki ele geçirildi

Bitlis'in Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde 703 şişe sahte içki ele geçirildi.

27.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:00
Bitlis'te 703 şişe sahte içki ele geçirildi
Bitlis 'in Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde 703 şişe sahte içki ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Tatvan'da içkili bir restoranda 175 şişe, Adilcevaz'da ise bir adreste 528 şişe olmak üzere toplam 703 şişe sahte içki ele geçirilmiştir. Operasyon neticesinde S.A., B.G., W.J. ve B.K. isimli şüpheliler yakalanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Adilcevaz, Tatvan, Bitlis, 3. Sayfa

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