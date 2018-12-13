Bitlis'te 78 Kilo 200 Gram Eroin Ele Geçirildi

13 Aralık 2018 Perşembe 16:58



13 Aralık 2018 Perşembe 16:58

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta 78 kilo 200 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlilerince şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Narkotik dedektör köpeği Saldıray'ın yoğun tepkiler vermesi üzerine araçta yapılan aramada, 78 kilo 200 gram eroin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan H.K. ve A.S. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınmıştır."