Bitlis'te 78 Kilo 200 Gram Eroin Ele Geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta 78 kilo 200 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlilerince şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Narkotik dedektör köpeği Saldıray'ın yoğun tepkiler vermesi üzerine araçta yapılan aramada, 78 kilo 200 gram eroin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan H.K. ve A.S. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınmıştır."
Emniyet Müdürlüğü,Tatvan,Bitlis
13 Aralık 2018 Perşembe 16:58