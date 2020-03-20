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Bitlis'te 79 köy yolu, kardan kapandı

BİTLİS'te, gece etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 79 köy yolu, ulaşıma kapandı.

20.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:33
Bitlis'te 79 köy yolu, kardan kapandı

BİTLİS'te, gece etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 79 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Kentte gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ile tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle 79 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çalışmalarını 90 kişi olarak, 70 iş makinesi ile 9 şantiyede yürütüyor.

Öte yandan kar yağışıyla kapanan bazı mahalle yolları, Bitlis Belediyesi ekipleri tarafından açılırken, ana yollarda ise Karayolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bugünden itibaren bölgede etkili olmayacağını belirtti.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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