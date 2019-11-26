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Bitlis'te 8 el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gömülü 8 el yapımı patlayıcı imha edildi.

26.11.2019 09:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:04Bitlis'te 8 el yapımı patlayıcı imha edildi
'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gömülü 8 el yapımı patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine, 25 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla operasyon başlatıldı.
"Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hamdi Arslan 2019-07" adı verilen operasyonda, araziye gömülü 8 el yapımı patlayıcı tespit edildi.
Patlayıcılar, cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi.

Bitlis, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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