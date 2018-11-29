Bitlis'te 900 Kişi Daha İstihdam Edilecek

Bitlis
'te Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 6 ay süreyle 900 kişi istihdam edilecek.
Çalışma ve İş Kurumu Bitlis İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başvuru tarihlerinin 3-7 Aralık
olduğu bildirildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde temizlik görevlisi olarak toplam 900 kişiye yönelik olarak düzenlenecek olan TYP için katılımcı başvuruları 3-7 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru için katılımcı şartları ise; kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve malul aylığı almamak, öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir. ADNKS göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP'ye katılamaz. TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılır. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP'ye katılamaz. Güvenlik sorgusu sonucu olumsuz çıkanlar programa başlamış olsalar dahi çıkarılırlar" denildi.
İl ve ilçe müftülükleri işbirliğinde düzenlenen programlarda 1. liste ve 2. liste ayrımı öncelikli grup sınıflandırmasının bulunmamakta olduğu belirtilen açıklamada; kadınlar, engelliler, eski hükümlüler, 35 yaş üstü bireyler, terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yararlananlar öncelikli olup bunların arasında öncelik sıralaması bulunmayacağı kaydedildi.
Öte yandan, katılımcıların belirtilen tüm şartları taşıması zorunlu olduğu bildirilirken, başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamayacağı ifade edildi.
Katılımcıların sadece bir programa başvuru yapabileceği hatırlatılırken, "Başvurular Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze şahsen yapılabileceği gibi www.iskur.gov.tr sistemi üzerinden ve tüm ilçelerimizde bulunan hizmet noktalarımızdan da yapılabilecektir. Tüm programlar 2 Ocak 2019 tarihinde başlayacak, 28 Haziran 2019 tarihinde sona erecektir" denildi. - BİTLİS
Bitlis
29 Kasım 2018 Perşembe 14:29