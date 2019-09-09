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Bitlis'te 92 bin öğrenci ders başı yaptı

2020 eğitim- öğretim yılı, düzenlenen programla başladı.

09.09.2019 12:46 Bitlis'te 92 bin öğrenci ders başı yaptı
2020 eğitim- öğretim yılı, düzenlenen programla başladı. Kentte yeni eğitim yılında, 92 bin 413 öğrencinin ders başı yapacağı ve 6 bin 514 öğretmen ile idarecinin de göreve başlayacağı bildirildi.
Bitlis Şehir Mahir Ayabak İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene, Bitlis Vali Yardımcısı Kemal Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, şube müdürleri ve öğrenci velileri katıldı. Ayrıca törene katılan Milli Eğitim Bakanlığı Starteji Daire Başkanı Musa Şahin, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde 2023 eğitim vizyonunun kamuoyuyla paylaşıldığını belirterek, "Geçtiğimiz eğitim- öğretim yılında da toplumumuzun tüm taraflarıyla yoğun bir şekilde eğitim vizyonunun uygulama süreçleri tekrar tekrar gözden geçirilmiştir. Eğitim vizyonunda da ifade edildiği üzere çocukların yaşayacakları çağın becerileriyle donatılmaları gerekmektedir. Ekonomi dünyasının becerilerine sahip olmayı, dünyaya uyum sağlarken kendi değerlerimizden kopmamayı ve akademik beceriler yanında sanatsal ve sportif açıdan da başarılı olmaya önem verilmektedir" dedi.
Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapılıp, şiirler okundu.



Bitlis, Güncel

Kaynak: DHA

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