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Bitlis'te 972 gram metamfetamin ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından bir otomobilde yaptığı aramada 972 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

08.10.2019 11:47Bitlis'te 972 gram metamfetamin ele geçirildi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından bir otomobilde yaptığı aramada 972 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 7 Ekim 2019 günü durdurulan bir araçtaki iki şüphelinin yapılan araç ve üst aramasında; 972 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem başlatıldı" denildi. - BİTLİS

Tatvan, Bitlis, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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