Bitlis'te "Adalet Ormanı" Oluşturuldu

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Bitlis'te Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle "Adalet Ormanı" oluşturuldu.Bitlis Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü ortak çalışmasıyla 8 Ağustos Mahallesi'nde 700 fidan dikildiBitlis Valisi Oktay Çağatay, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ve Adalet Komisyonu Başkanı Uğur San, ağaç dikerek can suyu verdi.Vali Çağatay, AA muhabirine, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle Bitlis'te de "Adalet Ormanı" oluşturduklarını belirterek, "700 fidanı toprakla buluşturduk. Burası daha önce Orman İşletme Müdürlüğünce ağaçlandırma alanı ilan edilmişti. Bu çalışmada bulunmaktan büyük şeref duydum. Adalet teşkilatımızın böyle güzel bir çalışma yapması bizi ziyadesiyle mutlu etti." dedi.Başsavcı Dilsiz ise Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca bu projenin 81 ilde hayata geçirildiğini belirtti.Proje kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon fidan dikildiğini ifade eden Dilsiz, şöyle konuştu:"Bu attığımız küçük adımın inşallah Bitlis'in ilerleyen zamanlarında daha yeşil bir ortam olmasını diliyoruz. Katılımlarından dolayı valimize, emniyet müdürümüze, jandarma komutanımıza, komisyon başkanımıza ve desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum."