Bitlis'te Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı düzenlendi

BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, kadına yönelik şiddetle etkin bir şekilde mücadelenin ancak başta tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum, özel sektör, akademi ve medya olmak üzere sorumluluk ve vicdan sahibi herkesin tek yürek olmasıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Bitlis Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele' toplantısına, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Vali Yardımcıları Tamer Kılıç ve Kemal Karahan,İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ile kurum amirleri katıldı. Toplantıda konuşan Bitlis Valisi Çağatay, kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesinin, toplumsal kalkınmaya da ivme kazandıracağını söyledi. Kadına yönelik şiddetin, milli ve manevi değerler ile asla bağdaşmadığını belirten Çağatay, kadınların her alanda hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmaları ve ülkemize değer katmaları için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Vali Çağatay, "Milli ve manevi değerlerimiz ile asla bağdaşmayan kadına yönelik şiddeti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle bir insanlık suçu olarak görüyor ve bu konuda mücadelemizi 'sıfır tolerans' ilkesiyle en üst seviyede sürdüreceğiz. Ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada yaygın olarak görülen kadına yönelik şiddet, ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen bir sorun alanı olarak karşımıza çıkmaya devam etmektedir. Kadınlara yönelik ayrımcılığın ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, hiç şüphesiz toplumsal kalkınmaya da ivme kazandıracaktır" dedi.

Kadına yönelik şiddetle etkin bir şekilde mücadelenin ancak başta tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum, özel sektör, akademi ve medya olmak üzere sorumluluk ve vicdan sahibi herkesin tek yürek olmasıyla mümkün olabileceğini belirten Vali Çağatay şöyle konuştu:

"Ülkemizde 2006 yılından itibaren düzenli olarak yürüttüğümüz, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları ile ülkemizin bu alandaki öncelikleri tespit edilmekte, ilgili tüm taraflarla güçlü işbirliği içerisinde uygulanmaktadır. 81 İlde bu konuda bir mücadele başlatılmıştır. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planlarını hazırlayıp yürürlüğe koyarak, İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonları oluşturmuştur. Söz konusu komisyonlar tarafından mevcut durum, sorunlar ile çözüm önerileri değerlendirilmesi ve alınması gereken tedbirler tespit edilecektir. Mücadelede öncelikli rol ve sorumluluğu bulunan kurumların gerçekleştirmesi gereken faaliyetler somutlaştırılarak 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' kapsamında derhal gereği yapılacaktır. Kadınlarımıza verdiğimiz her desteğin ailelerimizi ve dolayısıyla toplumumuzu daha güçlü kılacağına inanıyorum. Geliştirdiğimiz tüm sosyal politikaların ve hizmetlerin nihai hedefi, mutlu, çalışkan ve üretken bireylerin, uyumlu aileler içinde daha müreffeh bir toplum hedefine doğru birlik ve beraberlik içinde yürümesidir."