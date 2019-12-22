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Bitlis'te 'Anadolu'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor' projesi

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen 'Anadolu'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor' projesi kapsamında köy öğrencilerine tarihi mekanlar tanıtılıyor.

22.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:43 Bitlis'te 'Anadolu'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor' projesi
'in Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen 'Anadolu'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor' projesi kapsamında köy öğrencilerine tarihi mekanlar tanıtılıyor.

Tatvan Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Anadolu'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor" projesi kapsamında hayata geçirilen birçok kültürel etkinlik, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Anadolu'nun kültürel birikiminin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı projede, unutulmaya yüz tutmuş birçok kültürel etkinliğin yeninden hayata geçirilmesi hedefleniyor. Projenin bir ayağı olarak da köy öğrencilerine tarihi mekanları gezdirilip masallar anlatılıyor.

Proje kapsamında ilk olarak 'Geleneksel Masal Anlatıcılığı' etkinliklerinde gönüllü olarak yer alan proje koordinatörü Mihraç , hafta sonu Tatvan'a bağlı Sarıkum köyü öğrencilerini Etnografya Müzesi ile tanıştırdı. Köyden Bitlis merkeze gelen öğrenciler, önce Etnografya Müzesini gezerek kendi masallarını yazmak için notlar aldılar.

Müzedeki sergilenen bal mumundan yapılan eserleri tek tek gezdirerek bilgiler veren Kulu, gezi sonunda öğrencilere masal anlattı.

Daha sonra ise öğrencileri çarşı merkezine götüren Kulu, Bitlis'in meşhur yöresel yemeği Büryan ile tanıştırdı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kulu, "Tatvan Kaymakamlığının yürüttüğü 'Anadolu'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor' projesi için bugün Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyü öğrencilerimiz Bitlis'te bulunan Etnografya Müzesini gezdiler. Müze eğitimi aldılar. Müze eğitimi alırken, masal ve hikayelerle bu eğitimi aldılar. Ayrıca buradan esinlenerek kültürel mirasımızın değerlerini ön plana çıkartacak masal ve hikayeler yazdılar. Verimli ve güzel bir gün geçirdik. Çocuklarımız ilk defa okullarının dışında bir ortamda eğitim gördüler, ilk defa müzeye gittiler. Bitlis merkezi ilk defa gördüler. Çok zengin, dolu dolu bir eğitim geçirdik. Bu durum bizi de çok memnun etti" diye konuştu.

Öğrencilerden Ebru Çalı ise, daha önce görmedikleri şeyleri müzede gördüklerini belirterek, "Biz bugün Tatvan Sarıkum köyünden geldik. Burada görmediğimiz bir sürü şey gördük. Burada öğretmenimiz tarafından hikayeler ve masallar anlatıldı. Not ettiğim bilgilerde hikaye veya öykü yazacağım. Ben burada öğrendiğim her bilgiyi anne ve babama anlatacağım. Herkese tavsiye ediyorum buraya gelsinler" dedi. - BİTLİS

Tatvan, Bitlis, Kulu, Güncel

Kaynak: İHA

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