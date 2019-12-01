Bitlis'te aranan 4 kişi yakalandı

Bitlis
'te çeşitli suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan
Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.T.,hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan C.Ç., "Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) üye olmak" suçundan aranan S.A veTatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimizce "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası buluan M.E.'nin, 29 Kasım'da yakalandığı bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği kaydedilen açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.