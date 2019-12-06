Haberler » 3. Sayfa » Bitlis'te araziye gizlenmiş law silahı ve mühimmat ele geçirildi - Haberler

Bitlis'te araziye gizlenmiş law silahı ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde; BTÖ mensuplarınca, araziye gizlenmiş law silahı ve mühimmat ele geçirildi.

06.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:20Bitlis'te araziye gizlenmiş law silahı ve mühimmat ele geçirildi
'te İl Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde; BTÖ mensuplarınca, araziye gizlenmiş law silahı ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "06 2019 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit GK Rıfat KAYA 115" operasyonu başlatılmıştır. Operasyonda; 6 Aralık 2019 günü sığınak içerisinde; 117 adet 7,92 çapında mavzer fişeği, 1 adet kullanılmamış law silahı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile el konulmuştur. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Jandarma, Aralık, Bitlis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:28 Nobel Ödüllü Suu Kyi, Müslümanlara yönelik 'soykırım' suçlamalarına cevap verecek - Haberler
19:28 Yeni Zelandalılara 'vegan' ancak 'veganlığa uygun olmayan' burger - Haberler
19:14 Alanya'da uyuşturucu operasyonuna 16 tutuklama - Haberler
19:05 Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Haberler
19:04 Ukrayna'da çalışan Türk vatandaşı trafik kazasında öldü - Haberler
18:21 Güngören Belediyesi'ndeki skandal olaya AK Parti'den ilk yorum: Bu davranış hepimizi üzmüştür - Haberler
18:18 AK Parti'den Alman televizyonunun Atatürk yayınına tepki: Çirkin bir saldırıdır - Haberler
18:06 Ceren Özdemir'in katil zanlısı açık cezaevine "iyi hal" raporuyla geçmiş - Haberler
17:41 Facebook, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Arapça hesabını kapattı - Haberler
17:31 ABD'de askeri üsse silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı - Haberler
6.12.2019 19:38:23