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Bitlis'te araziye gömülü 85 kilo el yapımı patlayıcı bulundu

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş 85 kilo el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

06.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:54Bitlis'te araziye gömülü 85 kilo el yapımı patlayıcı bulundu
'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş 85 kilo el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve kırsalda terörle mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda terör örgütü PKK'ya yönelik kırsal alanda "Şehit Güvenlik Korucusu Muhsin Apak 2019-96 Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda tespit edilen 2 sığınakta yapılan aramada 5 teneke içine hazırlanmış amonyum nitrat ve motorin ile güçlendirilmiş 85 kilo el yapımı patlayıcı, 15 metre kablo, 4'lü pil bloku, 120 metrekare sera naylonu ve yaşam malzemesi bulundu.

Bitlis, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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