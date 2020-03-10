Bitlis'te basma düzenekli 5 kilogram EYP ele geçirildi
BİTLİS'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, basma düzenekli 5 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
10.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:39
BİTLİS'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, basma düzenekli 5 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınakları bulup, imha etmek amacıyla 'Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03' adı verilen operasyon başlattı. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, toprağa gömülü halde amonyum nitrat ve motorin ile güçlendirilmiş basma düzenekli 5 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı, savcının talimatıyla gerekli inceleme yapıldıktan sonra bulunduğu yerde imha edildi.
Kaynak: DHA
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