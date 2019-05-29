Bitlis'te bayram denetimi

Bitlis Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde pastahane ve unlu mamul üreten işletmeleri denetledi.
Ekipler, iş yerlerinin hijyeni, çalışma koşullarını ve ürünlerin tarihlerini kontrol etti.
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için yıl boyunca genel denetimler yaptıklarını söyledi.
Rutin denetimleri Ramazan Bayramı öncesinde de sürdürdüklerini belirten Tanğlay, "Bayram dolayısıyla pastahane ve tatlı üreten yerlerde yoğunluklar oluşuyor. Bu çalışmalar hem vatandaşımız hem de esnafımız için çok önemlidir. Bu denetimlerle birçok olumsuzluğun önüne geçiyoruz." dedi.
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Kaynak: AA