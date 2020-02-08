Haberler » Güncel » Bitlis'te bazı yollar kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı - Haber

Bitlis'te bazı yollar kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Bitlis'te etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

08.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:04Bitlis'te bazı yollar kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı
'te etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Yaşanabilecek kazaların önlenmesinin amaçlandığı ifade edilen açıklamada, "Bitlis-Mutki, Hizan- , Hizan-Tatvan ve Ahlat Ovakışla- kara yolları yoğun kar ve tipiden dolayı görüş mesafesinin olmaması ve çığ tehlikesine karşı geçici olarak trafiğe kapatılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bahçesaray, Ovakışla, Bulanık, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 18:37:12