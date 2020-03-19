Bitlis'te, belediye kurumları dezenfekte ediyor

BİTLİS'te, kamu kurum ve kuruluşları, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı dezenfekte ediliyor.

Bitlis Belediyesi, pandemi olarak ilan edilen koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında temizlik ve dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, vatandaşlara sağlıklı bir ortamda hizmet verilebilmesi için başta valilik olmak üzere, kamu kurumları, şehir içi toplu taşıma araçları, tekstil merkezleri ve ibadethaneler gibi birçok alanı dezenfekte ediyor.

Kamu ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talep doğrultusunda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Nesrullah Tanğlay, halkın sağlığı için gereken tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Tanğlay, "Tüm kamu kuruluşlarında dezenfekte çalışması yapıldı. Yapılan bu çalışmaların yanında ekiplerimiz, halkımızın yoğun olarak kullandıkları bölgelerde de dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın tedbir olarak uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için neler yapılması gerektiği konusundaki resmi mercilerin bilgilendirme yazılarını mutlaka okumalarını, resmi kaynaklar dışındaki asılsız bilgilere itibar etmemelerini istiyoruz. Özveriyle çalışan arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

- Bitlis

Kaynak: DHA