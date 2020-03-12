Bitlis'te "Bilim Teknoloji ve Yenilik Ekosistemde Durum Değerlendirmesi" konferansı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bitlis Eren Üniversitesince düzenlenen "Bilim Teknoloji ve Yenilik Ekosistemde Durum Değerlendirmesi" konferansına katıldı.
12.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:54
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bitlis Eren Üniversitesince düzenlenen "Bilim Teknoloji ve Yenilik Ekosistemde Durum Değerlendirmesi" konferansına katıldı.
Kariyer planlaması buluşmaları kapsamında merkezi konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Mandal, hayatından örnekler vererek başarıya giden yolda tek engelin insanın kendisi olduğunu söyledi.
TÜBİTAK'ın çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendiren Mandal, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.
BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Mandal'a katılımından dolayı teşekkür etti, öğrencilerin ürettiği seramik vazoyu hediye etti.
Kariyer planlaması buluşmaları kapsamında merkezi konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Mandal, hayatından örnekler vererek başarıya giden yolda tek engelin insanın kendisi olduğunu söyledi.
TÜBİTAK'ın çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendiren Mandal, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.
BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Mandal'a katılımından dolayı teşekkür etti, öğrencilerin ürettiği seramik vazoyu hediye etti.
Kaynak: AA
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