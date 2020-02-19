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Bitlis'te bir adet basma düzenekli EYP ele geçirildi

Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde bir adet basma düzenekli El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

19.02.2020 21:02 | Son Güncelleme: 19.02.2020 21:04Bitlis'te bir adet basma düzenekli EYP ele geçirildi
Valiliği İl Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde bir adet basma düzenekli El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada merkeze bağlı kırsalında faaliyet gösteren Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca, araziye gizlenmiş vaziyette EYP'nin imha edildiği bildirildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca icra edilmekte olan Şehit Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu kapsamında 18 Şubat 2020 günü basma düzenekli 1 adet EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Bitlis Valiliği, Jandarma, Bitlis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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